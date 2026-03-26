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Temporada 2026 de la MLB: fechas clave y dónde ver cada partido

La campaña comienza de forma adelantada y ofrece una oferta renovada de señales y plataformas para no perder detalle en territorio nacional

Gerrit Col de los Yankees, en Arizona, el 24 de marzo.Julia Jacome (MLB Photos via Getty Images)
Jesús García Cruz
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La temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) arranca este 25 de marzo con el juego inaugural entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park. Se trata del inicio más temprano en la historia moderna de la liga, seguido de un día inaugural tradicional este jueves con 14 partidos.

La temporada regular se extenderá hasta el 27 de septiembre con los 30 equipos en acción en la jornada final. El calendario incluye hitos como el Juego de Estrellas el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Otros eventos destacados son el Fin de Semana de Rivalidades del 15 al 17 de mayo, con choques interliga como Yankees-Mets o Cubs-White Sox, y días conmemorativos como el de Jackie Robinson (15 de abril), Lou Gehrig (2 de junio) y Roberto Clemente (15 de septiembre).

Los entrenamientos primaverales iniciaron el 20 de febrero en Arizona y Florida, con juegos de exhibición previos al Clásico Mundial de Béisbol, que concluyó el 17 de marzo. La postemporada comenzará el 29 de septiembre, culminando con la Serie Mundial a partir del 23 de octubre.

Dónde ver la temporada 2026 de la MLB en Estados Unidos

Este miércoles, el partido inaugural entre Gigantes y Yankees será transmitido exclusivamente y por primera vez desde Netflix, tras un acuerdo entre la liga y el gigante del streaming. Otros partidos que forman parte de la alianza incluyen el T-Mobile Home Run Derby, que se disputará en Filadelfia el 13 de julio, y el Juego de MLB en el Campo de los Sueños entre Phillies y Twins, programado para el 13 de agosto.

Los derechos de transmisión de cada juego variarán de forma considerable a lo largo de la temporada. Por ello, la MLB facilita, desde su sitio web oficial, una herramienta que permite verificar en qué plataforma (digital o televisiva) será transmitido cada partido del calendario. Además, la MLB publicará cada semana, desde redes sociales y canales oficiales, gráficos de los partidos televisados a nivel nacional con información sobre cómo y dónde verlos.

Para ver la mayor parte de la temporada, la plataforma oficial MLB.tv se mantiene como la opción más completa, aunque no está exenta de limitaciones. Incluye más de 2.400 partidos en vivo y bajo demanda, además de repeticiones y contenido adicional. Para la campaña actual, incluye suscripciones individuales por equipo o el paquete All Teams (alrededor de 150 dólares anuales). No obstante, impone restricciones geográficas que impiden ver partidos de equipos locales en sus mercados —resueltas mediante transmisiones de socios como ESPN, FOX o regionales—, además de costos elevados para suscriptores casuales.

En Estados Unidos, ESPN, FOX Sports y TBS cubren los juegos nacionales clave, incluyendo postemporada y Serie Mundial, con horarios estelares accesibles en cable y streaming. Los viernes, Apple TV —13 dólares al mes— transmitirá jornadas dobles bajo el concepto Friday Night Baseball, mientras que en NBC y Peacock (desde 11 dólares al mes) destacan Sunday Night Baseball y partidos selectos, en tanto que MLB Network ofrecerá análisis 24/7 de todos los juegos.

Si el usuario prefiere seguir un equipo en específico a lo largo de la temporada, cada uno cuenta con su respectivo canal de streaming:

EquipoServicio / app
Arizona DiamondbacksDbacks.TV
AthleticsAthletics.TV
Atlanta BravesBraves.TV
Baltimore OriolesMASN+
Boston Red SoxNESN
Chicago CubsMarquee
Chicago White SoxCHSN
Cincinnati RedsReds.TV
Cleveland GuardiansCLEGuardians.TV
Colorado RockiesRockies.TV
Detroit TigersDetroit SportsNet
Houston AstrosSCHN+
Kansas City RoyalsRoyals.TV
Los Angeles AngelsAngels.TV
Los Angeles DodgersSNLA+
Miami MarlinsMarlins.TV
Milwaukee BrewersBrewers.TV
Minnesota TwinsTwins.TV
New York MetsSNY
New York YankeesYES Network / Gotham Sports
Philadelphia PhilliesPhillies.TV
Pittsburgh PiratesSportsNet Pittsburgh
St. Louis CardinalsCardinals.TV
San Diego PadresPadres.TV
San Francisco GiantsGiants.TV
Seattle MarinersMariners.TV
Tampa Bay RaysRays.TV
Texas RangersVictory+
Toronto Blue JaysSportsNet+
Washington NationalsNationals.TV

Fechas clave de la MLB en 2026

FechaEventoDetalles
25 de marzoJuego InauguralGigantes vs. Yankees en Oracle Park (inicio más temprano histórico)
26 de marzoDía Inaugural14 partidos con todos los equipos en acción
15-17 de mayoFin de Semana de RivalidadesChoques interliga clave
25-26 de abrilMexico City SeriesDiamondbacks vs. Padres en Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México
15 de abrilDía de Jackie RobinsonConmemoración del jugador que rompió la barrera racial en la MLB, todos visten el 42
2 de junioDía de Lou GehrigJornada para honrar su legado y crear conciencia sobre la Esclerosis lateral amiotrófica
15 de julioJuego de EstrellasEn Citizens Bank Park, Filadelfia
15 de septiembreDía de Roberto ClementeHomenaje al ícono puertorriqueño y a su labor humanitaria y comunitaria
27 de septiembreFin temporada regular15 duelos divisionales
29 de septiembrePostemporadaInicio de Wild Cards y series divisionales
23 de octubreSerie MundialInicio del clásico de otoño

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