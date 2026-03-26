Temporada 2026 de la MLB: fechas clave y dónde ver cada partido

La campaña comienza de forma adelantada y ofrece una oferta renovada de señales y plataformas para no perder detalle en territorio nacional

La temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) arranca este 25 de marzo con el juego inaugural entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park. Se trata del inicio más temprano en la historia moderna de la liga, seguido de un día inaugural tradicional este jueves con 14 partidos.

La temporada regular se extenderá hasta el 27 de septiembre con los 30 equipos en acción en la jornada final. El calendario incluye hitos como el Juego de Estrellas el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Otros eventos destacados son el Fin de Semana de Rivalidades del 15 al 17 de mayo, con choques interliga como Yankees-Mets o Cubs-White Sox, y días conmemorativos como el de Jackie Robinson (15 de abril), Lou Gehrig (2 de junio) y Roberto Clemente (15 de septiembre).

Los entrenamientos primaverales iniciaron el 20 de febrero en Arizona y Florida, con juegos de exhibición previos al Clásico Mundial de Béisbol, que concluyó el 17 de marzo. La postemporada comenzará el 29 de septiembre, culminando con la Serie Mundial a partir del 23 de octubre.

Dónde ver la temporada 2026 de la MLB en Estados Unidos

Este miércoles, el partido inaugural entre Gigantes y Yankees será transmitido exclusivamente y por primera vez desde Netflix, tras un acuerdo entre la liga y el gigante del streaming. Otros partidos que forman parte de la alianza incluyen el T-Mobile Home Run Derby, que se disputará en Filadelfia el 13 de julio, y el Juego de MLB en el Campo de los Sueños entre Phillies y Twins, programado para el 13 de agosto.

Los derechos de transmisión de cada juego variarán de forma considerable a lo largo de la temporada. Por ello, la MLB facilita, desde su sitio web oficial, una herramienta que permite verificar en qué plataforma (digital o televisiva) será transmitido cada partido del calendario. Además, la MLB publicará cada semana, desde redes sociales y canales oficiales, gráficos de los partidos televisados a nivel nacional con información sobre cómo y dónde verlos.

Para ver la mayor parte de la temporada, la plataforma oficial MLB.tv se mantiene como la opción más completa, aunque no está exenta de limitaciones. Incluye más de 2.400 partidos en vivo y bajo demanda, además de repeticiones y contenido adicional. Para la campaña actual, incluye suscripciones individuales por equipo o el paquete All Teams (alrededor de 150 dólares anuales). No obstante, impone restricciones geográficas que impiden ver partidos de equipos locales en sus mercados —resueltas mediante transmisiones de socios como ESPN, FOX o regionales—, además de costos elevados para suscriptores casuales.

En Estados Unidos, ESPN, FOX Sports y TBS cubren los juegos nacionales clave, incluyendo postemporada y Serie Mundial, con horarios estelares accesibles en cable y streaming. Los viernes, Apple TV —13 dólares al mes— transmitirá jornadas dobles bajo el concepto Friday Night Baseball, mientras que en NBC y Peacock (desde 11 dólares al mes) destacan Sunday Night Baseball y partidos selectos, en tanto que MLB Network ofrecerá análisis 24/7 de todos los juegos.

Si el usuario prefiere seguir un equipo en específico a lo largo de la temporada, cada uno cuenta con su respectivo canal de streaming:

Equipo Servicio / app Arizona Diamondbacks Dbacks.TV Athletics Athletics.TV Atlanta Braves Braves.TV Baltimore Orioles MASN+ Boston Red Sox NESN Chicago Cubs Marquee Chicago White Sox CHSN Cincinnati Reds Reds.TV Cleveland Guardians CLEGuardians.TV Colorado Rockies Rockies.TV Detroit Tigers Detroit SportsNet Houston Astros SCHN+ Kansas City Royals Royals.TV Los Angeles Angels Angels.TV Los Angeles Dodgers SNLA+ Miami Marlins Marlins.TV Milwaukee Brewers Brewers.TV Minnesota Twins Twins.TV New York Mets SNY New York Yankees YES Network / Gotham Sports Philadelphia Phillies Phillies.TV Pittsburgh Pirates SportsNet Pittsburgh St. Louis Cardinals Cardinals.TV San Diego Padres Padres.TV San Francisco Giants Giants.TV Seattle Mariners Mariners.TV Tampa Bay Rays Rays.TV Texas Rangers Victory+ Toronto Blue Jays SportsNet+ Washington Nationals Nationals.TV

Fechas clave de la MLB en 2026