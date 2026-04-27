Dolores Vázquez, al recibir una medalla por la Igualdad del Gobierno: “He perdonado, he aprendido a vivir y a querer; os quiero”

El ministerio de Ana Redondo hace un homenaje, en los actos del día de la visibilidad lésbica, a la falsamente inculpada por el asesinato de Rocío Wanninkhof

“Es un día muy especial para mí, súper especial. Han pasado 26 años y me siento una persona distinta. Sin olvidar, pero lo llevo mejor. Mi vida la llevo mejor. Para mí es muy importante sentirme así porque pasé un calvario”. Con estas palabras ha llegado Dolores Vázquez (Betanzos, 74 años) al Ministerio de Igualdad. La mujer, que en el año 2000 fue falsamente inculpada por el asesinato de Rocío Wanninkohf, juzgada, y encarcelada, ha recibido hoy la medalla a la promoción de los valores de igualdad a la mujer, en el marco del día de la visibilidad lésbica. Es el primer reconocimiento del Gobierno al daño causado a Vázquez en más un cuarto de siglo. “Es el tiempo de Loli Vázquez. Estoy orgullosa de mí misma”, ha dicho al recoger el galardón.

En el caso de Dolores Vázquez falló la policía, falló la judicatura, falló el jurado, falló la sociedad. “Ha llegado el momento de pasar del caso de Dolores Vázquez a la vida de Dolores Vázquez”, ha dicho Julio del Valle, director general LGTBI+, al comienzo del acto, en la sede de Igualdad y con presencia de la ministra Ana Redondo.

“Hoy es un día de reparación”, ha dicho la ministra, que ha criticado la divulgación de bulos y mentiras. “Hay responsables”, ha continuado Redondo. “Hoy estamos aquí para reparar”, ha añadido después la ministra. Por su parte, Del Valle ha enfatizado que una democracia tiene que ser capaz de mirar al pasado para reparar sus errores: “Porque discriminación es esto [lo que sufrió Vázquez]: que se nos juzgue por nuestras identidades u orientaciones. Nos has dado una lección de vida”.

Dolores Vázquez fue señalada y condenada por la lesbofobia que destilaba la sociedad. “Tenía coartada, no había ninguna prueba en su contra, y los indicios que usaron para inculparla bien eran inventados, bien estaban basados en la lgtbifobia”, ha dicho Beatriz Gimeno, autora del libro La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008) y parte de la mesa redonda que ha habido antes de la entrega de la medalla a Vázquez. Junto a ella estaban la abogada Eva Nanclares, la presidenta de la federación estatal LGTBI+ (Felgtbi+), y la doctora en periodismo Marta Redondo, que realizó su tesis sobre el sensacionalismo.

Dolores Vázquez, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, antes del acto. Álvaro García

Vázquez nunca ha sido indemnizada ni reparada por todo el daño sufrido, ni siquiera por haber pasado casi año y medio en prisión siendo inocente. El año pasado, el Ayuntamiento de Betanzos, su localidad natal, le rindió un homenaje. “Le debo muchísimo a la señora alcaldesa de Betanzos, Úrsula Meléndez, que fue la primera que me pidió perdón en nombre de todos”, ha destacado Vázquez. La primera edil estaba también en el acto.

“Salí muy enfadada con el mundo, con todo lo que pasé, porque sufrí mucho. Recuerdo que me sentaba en el suelo y me acunaba. Todo eso se queda ahí siempre. Pero lo superé y me siento muy bien. He perdonado. Hace muchos años comprendí que estar enfadada con la gente, con la prensa, con el mundo no me podía definir. Me estaba volviendo una persona con la que no me reconocía. Estaba en un pozo y no salía. Todo por algo que no había hecho. Es muy difícil de superar. Pero he aprendido a vivir, a querer. Y os quiero”, ha dicho en una escueta intervención con los numerosos medios acreditados para el acto.

Vázquez ha contado que durante mucho tiempo le ha tenido miedo a la prensa: “Las cámaras, los flashes, escuchar lo que escuchaba… Me daba ansiedad. Ha habido muchas calumnias. Cuando hice el documental [Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkohf] le perdí un poco el miedo. Por eso hoy os puedo sonreír. Ahora soy yo misma. Y eso vale muchísimo cuando has pasado lo que yo pasé”.

Actualmente, aún hay dos cosas que no dejan dormir a Vázquez. Por un lado, “el sonido del cerrojo [de la cárcel]”, que todavía le resuena. Por otro, la sensación que tenía en el juicio: “Me sentía como un mono de feria, que no era persona”. Se sentía deshumanizada. “No pude salir a la calle durante años”, recuerda.

“Espero que sea una medalla muy bonita, porque me la merezco, ¿no?” , ha comentado la galardonada. “Hoy espero un perdón, pero también espero el perdón de mucha gente: la prensa, personas de la calle… Espero que hoy puedan entender que siempre fui inocente”.

Preguntada sobre la falta ya no solo de una reparación, sino de una indemnización por los daños causados, Vázquez ha detallado que no tiene una pensión como tal, “me faltaban un par de años para la jubilación, eso también es consecuencia de lo que viví”. También ha afirmado que nunca le gustó hablar sobre ese tema, “pero es hora de que se haga algo para que yo pueda, al menos, mejorar mi calidad de vida. He estado muy malita. Lo estoy superando”. Y ha agregado: “Pienso que sí [merezco una indemnización], pero eso no depende de mí. Espero también que ustedes [la prensa] me ayuden. Creo que es el Gobierno el que tiene que decidir. Con buena fe, todo es posible”.