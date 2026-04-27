Once concejales socialistas renuncian a la alcaldía de Soria para abrir paso al candidato de Carlos Martínez, Javier Antón

Soria (41.000 habitantes) ya tiene nuevo alcalde. El socialista Javier Antón ha sido ratificado tras estar envuelto en la polémica desde que se conoció su designación. El soriano era el número 15 en la lista socialista de las elecciones municipales de 2023, de modo que ha requerido 11 renuncias de concejales para acceder a la alcaldía, y además es senador, lo cual ha sido criticado por la oposición por restarle tiempo para la ciudad. Él lo reivindica como forma de presionar más en altas instancias. Antón sustituye a Carlos Martínez, al mando desde 2007 y ahora secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes. El primer edil, que se postuló defendiendo la “democracia, participación interna y consenso en un proceso legal, legítimo y compartido por el partido”, ha prometido este lunes que obrará con “lealtad institucional” y “política local diferente” con la ciudadanía “en el centro”.

La ceremonia se ha producido este lunes después de la polémica de los últimos días. Saturnino de Gregorio, concejal del PP en la ciudad, tildó de “extraño” que tras varios meses sabiendo que Martínez dejaría el puesto el PSOE, con mayoría absoluta, tardara tanto en nombrar a su sucesor. El PP ha reprobado que hayan renunciado los 12 concejales socialistas (Martínez y sus 11 compañeros) más otro que sustituyó a uno que falleció y que la número 14 del listado también se apartara para favorecer al ahora regidor. De Gregorio también ha afeado que el nuevo primer edil sea a su vez senador: “Si antes teníamos a un alcalde a media jornada [por la labor autonómica de Martínez en el PSOE], ahora lo vamos a tener al 25%”.

El partido localista Soria ¡YA!, por medio de su presidente, Juan Antonio Palomar, catalogó el proceso de sucesión de Martínez como “poco democrático y poco transparente”. “No ha sido elegido ni votado por los sorianos”, afirmó Palomar, que calificó de “trilerismo” el movimiento del PSOE. Los socialistas autonómicos han criticado que durante esta legislatura, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), también fuese senador a la par que líder de la corporación vallisoletana. Antón destacó el viernes la importancia de su labor en la Cámara alta: “Estar en el Senado me va a permitir tener relación directa con el Gobierno y facilitar una agenda ministerial más ágil”.

Antón se ha defendido al asegurar que tiene “un profundo sentimiento de orgullo, agradecimiento y responsabilidad” de acceder al cargo y ha hecho una reflexión sobre las instituciones: “Las corporaciones estamos de paso, pero la institución permanece, y todo lo que aquí decidamos quedará como parte del legado de la ciudad”. El alcalde ha prometido cercanía, algo que “nos obliga a ejercer la política local de una manera diferente. Gobernar no consiste solo en administrar expedientes, inaugurar obras o gestionar presupuestos. Gobernar es escuchar, explicar y actuar, siempre con la ciudadanía en el centro”. El soriano ha reivindicado “el papel del municipalismo y la necesidad de que la voz de Soria sea escuchada allí donde se toman decisiones que afectan a nuestro presente y a nuestro futuro”, en alusión al Senado o a las Cortes, y ha prometido “lealtad institucional” y “firmeza”. Antón ha emplazado a los demás grupos políticos al “diálogo” desde “el respeto, el rigor y el interés general” y ha asegurado que regirá “desde el acuerdo y el entendimiento, sin confundir nunca discrepancia con deslealtad”.

El hoy alcalde se presentó el viernes como candidato con “ilusión y responsabilidad” y ensalzó la visibilidad que podría tener Soria gracias a tener a Martínez en el Parlamento, al diputado y concejal Luis Rey en el Congreso y ahora la suya como alcalde y senador. “Tenemos muchos proyectos en marcha que afectan a los tres ejecutivos y trabajamos para conseguir más inversiones”, sostuvo. Antón se refirió al proceso de su designación como un ejemplo de “democracia, participación interna y consenso en un proceso legal, legítimo y compartido por el partido con todas sus consecuencias respetando los tiempos administrativos y orgánicos”. “Son los concejales los que proponen al candidato a la alcaldía en caso de sustitución [...] no es un proceso improvisado”, alegó sobre las críticas por la tardanza en conocer al sucesor de Martínez y las renuncias requeridas para darle paso a él: “El equipo ha tomado la decisión”.

El ahora secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido este lunes como “muy honesto” el discurso de su sustituto en el Consistorio, quien ha hablado “desde el corazón y con conocimiento de causa” sobre una “responsabilidad muy importante” que afronta “con la vocación y voluntad de seguir transformando la ciudad desde el diálogo y el entendimiento”. Martínez ha celebrado una “etapa nueva en el Ayuntamiento para consolidar Soria con honestidad, humildad y trabajo” y ha lamentado las críticas de sus rivales hacia la designación de Antón: “Es una falta de respeto a los procedimientos orgánicos y de cortesía institucional, la oposición debería respetar las fórmulas que tiene cada uno, ellos eligen a dedazo y nosotros con participación”.