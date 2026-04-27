El presidente de la patronal valenciana cuestiona la “constitucionalidad” de la ‘prioridad nacional’ exigida por Vox al PP

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha incidido este lunes en la “dudosa constitucionalidad” del concepto de ‘prioridad nacional’ exigido por Vox en sus negociaciones para llegar a pactos autonómicos con el PP.

En este marco, se ha mostrado “convencido” de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, “puede sacar adelante los presupuestos”, pero ha añadido que “lógicamente, los tenemos que sacar con respeto a las personas y esa prioridad nacional en este momento es muy discutible”. Para Lafuente, “situaciones como esta nos llevan a lo de las dos Españas”, ha reiterado en el desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia.

Vox presentó la pasada semana una Proposición No de Ley en Les Corts en la que insta al Consell a que, su vez, pida al Gobierno la “prioridad nacional en el acceso y concesión de ayudas públicas”. Los populares deberán pronunciarse sobre el polémico concepto en un momento en que se plantea la negociación de los presupuestos de la Generalitat para este año.

Lafuente ha señalado que su “prioridad nacional es recuperar el diálogo” y ha subrayado que se necesita “sí o sí” aprobar unos presupuestos. En ese sentido, ha manifestado que no está de acuerdo en que haya “vetos” para aprobar las cuentas porque “no sirven” para avanzar. “No soy jurista, pero por lo que oigo, la dudosa constitucionalidad está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo continuaría, y lo que sí que pedimos es que sepan negociar y ceder”, ha agregado.

El presidente de la CEV, que accedió al cargo el pasado 6 de noviembre en sustitución de Salvador Navarro, ha estado acompañado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé; los vicepresidentes de la Generalitat Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus, del PP; la alcaldesa de València, la también popular María José Catalá, y síndics (portavoces) de los diferentes grupos parlamentarios y los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García y Tino Calero.

Durante su intervención, Vicente Lafuente también ha apoyado la regularización extraordinaria de personas migrantes. Así, ha defendido que “necesitamos que venga gente” y mano de obra. “Más allá de la solidaridad que tenemos que tener con estas personas, es imprescindible que este personal venga y seamos capaces de formarlo y se adapte a nuestra sociedad. Lo más digno que le puedes dar a una persona es un puesto de trabajo en el que se pueda ganar su forma de vida y yo creo que tenemos que ser generosos en esta situación”, ha dicho.

Además, el representante de los empresarios valencianos ha indicado que le habría “gustado que (esta regularización) hubiera sido un consenso político, que hubiera salido si no por unanimidad, por amplia mayoría, y no ha sido así”.

Por otra parte, Lafuente ha señalado que “la recuperación de la zona afectada por la dana no se ha hecho como se debería”, porque no ha habido “coordinación entre administraciones” y, a su juicio, se ha primado la reposición de equipamientos dañados en lugar de la puesta en marcha de un “proyecto industrial” fuerte de innovación e inversión.

Por su parte, Garamendi ha criticado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vaya a presentar este martes la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que se haya abordado a través del diálogo social. “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”, ha lamentado, en declaraciones a los medios después de participar en València en el desayuno.