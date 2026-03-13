Premios Oscar 2026: hora y dónde ver la gala en América

La ceremonia número 98 de los galardones se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles y podrá verse en directo en televisión y ‘streaming’ en distintos países

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria del cine se reunirá de nuevo para premiar a las mejores películas del año. La gala iniciará a las 7.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y estará conducida por el comediante Conan O’Brien, quien también fue anfitrión de la ceremonia del año pasado.

Además de la expectativa por conocer a los ganadores, la ceremonia también incluirá varios momentos musicales inspirados en algunas de las películas más destacadas del año. Los productores del espectáculo adelantaron que varias presentaciones estarán dedicadas a celebrar el papel de la música en el cine, con tributos a cintas que han tenido un fuerte impacto cultural entre el público.

Entre las películas con mayor presencia en las nominaciones de este año destaca Sinners, que llega a la ceremonia como la cinta más nominada de la edición. También figuran entre las principales contendientes One Battle After Another, Marty Supreme, Hamnet y Sentimental Value, todas con candidaturas en varias categorías importantes, incluida mejor película. La competencia en la gala promete ser reñida, con producciones de gran presupuesto y títulos de autor compitiendo por las estatuillas más importantes de la noche.

Horario de los Oscar 2026 en América

La ceremonia principal comenzará a las 7.00 p.m. ET / 4.00 p.m. PT en Estados Unidos, mientras que la alfombra roja oficial arrancará media hora antes, a las 6.30 p.m. ET / 3.30 p.m. PT.

Estos son los horarios aproximados para seguir la gala en distintos países del continente:

Estados Unidos (ET): 7.00 p.m.

Estados Unidos (PT): 4.00 p.m.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6.00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 7.00 p.m.

Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 8.00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p.m.

La ceremonia suele durar alrededor de tres horas y media.

Dónde ver los premios Oscar

En Estados Unidos, los premios se transmitirán en directo por la cadena ABC y también podrán verse por streaming en Hulu, que este año emitirá la gala por primera vez. La premiación también se transmitirá en HBO Max.

En América Latina, la ceremonia se podrá seguir a través del canal TNT, que tradicionalmente transmite el evento en la región. En México, además, la gala también se podrá ver por televisión abierta en TV Azteca, en los canales 7 y 13.

¿Qué películas están nominadas?

Entre las producciones más destacadas de este año se encuentra Sinners, que llega como la película con más nominaciones en la historia de los premios, acumulando un total de 16. También compiten por el Oscar a mejor película los filmes One Battle After Another, Marty Supreme, Sentimental Value, Frankenstein, Hamnet, Bugonia, F1, The Secret Agent y Train Dreams.

MÁS INFORMACIÓN Todos los nominados a los Premios Oscar 2026

Presentadores y actuaciones de la gala

Como es tradición, varios ganadores anteriores del Oscar participarán como presentadores durante la ceremonia. Entre los nombres confirmados están Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Paul Mescal, Priyanka Chopra Jonas, Javier Bardem, Demi Moore y Chris Evans, entre otros.

La música también tendrá protagonismo durante la gala. Parte del espectáculo estará inspirado en dos fenómenos cinematográficos recientes: Sinners y KPop Demon Hunters. Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami interpretarán la canción nominada Golden, mientras que Raphael Saadiq y Miles Caton presentarán I Lied To You, acompañados por varios artistas invitados.

La ceremonia también contará con la participación del cantante Josh Groban y del Los Angeles Master Chorale, que formarán parte de los números musicales de la noche.