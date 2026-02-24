Un chiste misógino de Trump y la efusiva celebración del director del FBI empañan el triunfo olímpico en hockey de Estados Unidos

El equipo femenil, que también ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, ha declinado la invitación del presidente para asistir a su discurso del estado de la Unión

La histórica victoria del equipo masculino de hockey de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se ha visto empañada por una serie de controversias, entre ellas la efusiva celebración del director del FBI, Kash Patel, en los vestidores, y un chiste misógino que el presidente Donald Trump hizo durante la llamada en la que felicitó a los jugadores tras su triunfo frente a Canadá el domingo.

Lo que en un inicio fue una celebración emotiva, 46 años después de su último oro olímpico, derivó en un asunto político. En redes sociales se difundieron videos en los que aparece Patel bebiendo y derramando cerveza mientras festeja con los jugadores y golpea una mesa. En otro, se observa cómo el funcionario llamó a Trump desde su celular. Durante la conversación, el mandatario invita a los jugadores a su discurso del estado de la Unión, pero añade, entre risas, que también debería invitar al equipo femenil —que también había ganado el oro días antes— o correría el riesgo de enfrentar un nuevo juicio político (impeachment). El comentario provocó carcajadas entre los jugadores y desató críticas por trivializar el logro de las campeonas olímpicas.

Este lunes, el equipo femenil declinó la invitación de Trump al discurso del estado de la Unión citando conflictos en su agenda. “Agradecemos sinceramente la invitación hecha a nuestro equipo femenil de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, y valoramos profundamente el reconocimiento a este logro extraordinario. Sin embargo, debido a los tiempos y a compromisos académicos y profesionales que las jugadoras ya tenían programados tras los Juegos, no podrán asistir. Para ellas fue un honor ser tomadas en cuenta y agradecen el gesto”, dijo un portavoz.

La presencia de Patel en el partido contra Canadá también ha sido motivo de controversia, ya que coincide con investigaciones cruciales para la agencia, entre ellas la del individuo armado que logró pasar la seguridad en Mar-a-Lago, la desaparición de Nancy Guthrie y el escrutinio por los documentos de Jeffrey Epstein. “Sí, amo a Estados Unidos y me sentí muy honrado cuando mis amigos, los recién galardonados con la medalla de oro del equipo estadounidense, me invitaron al vestuario para celebrar este momento histórico con los chicos: es el mejor país del mundo y el mejor deporte del mundo”, escribió como respuesta a las críticas en su cuenta de X.

Días antes, CBS News había reportado que el viaje se realizó en un avión del Departamento de Justicia, por lo que el portavoz del FBI, Ben Williamson, tuvo que precisar que el director se encontraba en medio de un viaje oficial que coincidió con el evento deportivo. “No, no se trata de un viaje personal. El director Patel se encuentra en una visita que fue planificada desde hace meses. La agenda incluye reuniones con autoridades italianas de seguridad y de las fuerzas del orden —quienes invitaron al director desde julio pasado— un encuentro con el embajador Tilman Fertitta, como seguimiento a la mesa redonda sobre seguridad que organizó en enero; reuniones con personal de la oficina del agregado legal, entre otras actividades”, aseguró.

Patel ya ha sido cuestionado anteriormente por el uso de los recursos públicos para asuntos privados. En diciembre de 2025, los demócratas iniciaron una investigación en el Congreso por los viajes del funcionario entre los que figuraba el uso de un jet para ver la presentación de su novia, la cantante de country Alexis Wilkins, en Pennsylvania, así como un viaje de cacería a Texas. Aunque la política permite al director del FBI utilizar aviones gubernamentales, debe reembolsar de su propio bolsillo el equivalente al costo de un pasaje en clase turista por cualquier tramo realizado por motivos personales, ya sea para él o para sus acompañantes.