Cómo los fanáticos con boletos al Mundial pueden solicitar el FIFA Pass y obtener prioridad en la tramitación de la visa americana

A pesar de los llamados de boicot por parte de críticos del Gobierno de Donald Trump, la Copa Mundial de Fútbol 2026 promete convertirse en la más grande de la historia

El sistema de citas prioritarias de la FIFA, más conocido como FIFA Pass, ya se encuentra en funcionamiento. Los viajeros que ya cuenten con boletos al Mundial 2026 podrán obtener un acceso prioritario para la tramitación de una visa de turismo (más conocida como B1/B2) antes del inicio del torneo, el próximo 11 de junio. “La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos”, declaró en Brasilia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a propósito del llamado a un boicot contra el evento.

A cuatro meses del pitazo inicial, miles de viajeros internacionales se alistan para asistir a los partidos, pero los tiempos de espera actuales para gestionar el documento de entrada a Estados Unidos (hasta más de 12 meses en algunos consulados de Latinoamérica), ponen en riesgo los planes de la mayoría. En este sentido, el Departamento de Estado incorporó a 500 funcionarios adicionales para dar celeridad al proceso, y prometió que las entrevistas se agendarán entre seis y ocho semanas después de la presentación de la solicitud. El secretario de Estado, Marco Rubio, también advirtió durante la presentación de la iniciativa que contar con un boleto no significa tener “entrada automática” al país.

El director de la comisión de la Casa Blanca para la organización del Mundial, Andrew Giuliani, insistió que la prioridad del Gobierno sigue siendo la seguridad. “El solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo”. El funcionario no descartó que se lleven a cabo redadas migratorias a la entrada o salida de los juegos.

La ofensiva de Washington contra la inmigración ha debilitado la imagen del país y traído consecuencias directas al sector turístico. Según datos de la consultora Oxford Economics, el número de visitantes internacionales decayó un 8,2% en 2025, así que la Copa Mundial de Fútbol se presenta como una oportunidad para contrarrestar estos números. Estados Unidos organizará la justa mundialista junto con México y Canadá, pero tendrá el mayor número de partidos de la contienda, 78 en total.

¿Cómo solicitar el FIFA PASS?

Los interesados deberán ingresar a la página web de la FIFA, registrarse y enviar un formulario para solicitar el FIFA Pass. Luego deberán introducir el trámite de petición de su visado en la web del Departamento de Estado, seleccionar el país en el que realizarán la solicitud, llenar el formulario DS-160 en línea, cargar una foto reciente y pagar la tarifa correspondiente.

Al momento de programar la cita para la entrevista de la visa, los solicitantes tendrán que indicar que cuentan con un FIFA Pass. Si la información de ambos formularios coincide, recibirán una cita prioritaria. El Departamento de Estado informó que familiares de los titulares del FIFA Pass también recibirán un trato prioritario. “Las citas del FIFA Pass están disponibles para cónyuges e hijos menores de los titulares de entradas de la Copa del Mundo 2026, pero solo si acompañan al titular de las entradas el día de la cita”, se puede leer en la web de la institución.