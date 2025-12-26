El clima extremo azota Estados Unidos de costa a costa en estas navidades

En un país en los límites de un año turbulento, la Navidad no podía ser de otra manera: de costa a costa, el clima se ha empeñado en irrumpir las fiestas en Estados Unidos. Texas vivió la Nochebuena más cálida de los últimos tiempos, y curiosamente vea nieve caer antes del nuevo año; el Central Park de Nueva York podría albergar su primera nevada de más de 10 centímetros desde hace casi cuatro años, y Los Ángeles vivió su Navidad más lluviosa en medio siglo, según comunicó el Servicio Meteorológico Nacional. El saldo más devastador lo acapara California, con el diluvio que ha descendido a casi un año de los incendios forestales, que dejaron miles de damnificados intentando recuperarse hasta hoy.

Desde inicios de semana, los expertos habían advertido que, precisamente, eran los territorios azotados por los incendios los que más peligro corrían cuando el sur de California viviera, por estos días, su Navidad más lluviosa en décadas. La devastación por los fuegos en enero trajo como consecuencia que el suelo quemado tuviera una menor capacidad de absorción de agua, por lo que ahora las lluvias provocadas por la serie de ríos atmosféricos o corrientes de humedad sobre el Estado acumulan un saldo de destrucción. También de luto: se ha reportado la muerte de al menos cuatro personas. Uno de ellos ha sido identificado como James Caravallo, un agente del sheriff del condado de Sacramento, quien falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía a su trabajo.

La tormenta llegó el miércoles, con una fuerza tan grande que las autoridades locales ordenaron la evacuación de muchos hogares, sobre todo en partes de los condados de Orange, Ventura, Los Ángeles y San Bernardino, donde el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. Al menos 32 millones de personas permanecían bajo alerta de inundación. En la zona de Wrightwood, una comunidad montañosa de unos 5.000 habitantes, a 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, los residentes vieron sus casas y autos sepultados por el lodo y los escombros, luego de que cayeran sobre el lugar casi 30 centímetros de lluvia. En la Sierra Nevada también se registraron más centímetros de nieve de lo acostumbrado.

Varias imágenes terribles corrieron por estos días: hubo rescates de personas con helicópteros, ríos de agua corriendo por avenidas y hogares colapsados. También se reportaron más de 500 cancelaciones de vuelos en lo que se suponía que fuera el fin de semana de mayor afluencia de viajeros del año, que se movían de un lugar a otro para los festejos. El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino lamentó que muchas familias no puedan estar juntas en Navidad. “Nos solidarizamos con todos los afectados y nuestros equipos siguen comprometidos a apoyar a la comunidad durante este difícil momento”, comunicaron en X.

El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional alertaba de inundaciones al suroeste de California, y para el viernes el panorama no prometía ser mucho mejor. Se esperaban olas de hasta 7,6 metros en el Área de la Bahía de San Francisco, y permanecen las amenazas de inundaciones por las fuertes lluvias que caerán sobre el Estado. Se calcula que entre 2,5 y 7,5 centímetros se sumarán a los que ya cayeron esta semana.

En otras zonas del país, el fin de año probablemente obligará a muchos a quedarse en casa. Sobre Wisconsin y Michigan hasta hoy está cayendo una gran nevada, y se espera que también comience a descender sobre ciudades como Filadelfia, Boston y Nueva York, donde se prevén que se acumule más de 25 centímetros de nieve en ciertas zonas durante la noche de este viernes. En Texas, las temperaturas máximas alcanzaron los 26 grados el miércoles, algo que no se veía desde hace más de cinco años, y se pronostica que el domingo llegue un frente frío con temperaturas mínimas que podrían aproximarse a los -7 grados Celsius.