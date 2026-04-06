Una estafa para hablar en familia

Unos padres son capaces de hacer cualquier cosa por su hijo y más si se encuentra en apuros, sin plantearse que puede ser un fraude que se podría haber evitado con una palabra clave pactada previamente

En este tipo de ciberfraude, el estafador se hace pasar por hijo de la víctima. Contacta desde un número desconocido con un saludo genérico y luego explica que escribe desde el teléfono de un amigo porque ha perdido el suyo o se ha quedado sin batería. A partir de ahí, relata una situación de emergencia que requiere dinero urgentemente y solicita que se la envíen a una cuenta que facilita o en forma de bizum a un número de teléfono. Es una estafa que explota el vínculo emocional entre familiares

En diciembre de 2025, la Policía Nacional detuvo a 20 personas en Torrent y Paterna (Valencia) acusadas de estafar 120.000 euros en total a 200 personas de todo el país a través de esta estafa. Y en Cádiz, un hombre fue detenido como presunto autor de una estafa de 9.811 euros a una mujer vallisoletana, tras enviarle un primer mensaje desde un número desconocido con el mensaje “Mamá, se ha roto el teléfono”.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN

Urgencia Exhorta a la víctima a que actúe inmediatamente, lo que dificulta la reflexión y la verificación Miedo Plantea consecuencias negativas si no se siguen las indicaciones Explotación del vínculo afectivo Apelar a las emociones activa el instinto de protección del progenitor Aislamiento de la víctima Se pide que no cuente a nadie la situación para evitar que otros puedan darse cuenta de que se trata de una estafa

CIBEREXPERTO NOMBRE Jordi Sánchez CARGO Experto en fraude de CaixaBank “Los estafadores alargan el engaño todo lo que pueden, hasta que la víctima empieza a desconfiar, entonces incluso la insultan por no creerles y cortan la comunicación” Play / Pause CÓMO EVITAR LA ESTAFA DEL HIJO EN APUROS 1 Desconfiar de mensajes urgentes desde números desconocidos, aunque digan “mamá” o “papá” 2 Verificar por otra vía: llama a su número habitual. Si no responde, contacta con un familiar, como la pareja, en caso de tener hermanos, a otro hijo o con un amigo del hijo 3 Sospechar de cualquier petición para mantener la conversación en secreto o dicen que no están disponibles para atender el teléfono 4 Hablar del fraude en casa contribuye a que todos los miembros de la familia sepan que este tipo de estafas puede ocurrir 5 Acordar una palabra clave para emergencias o hacer una pregunta que solo pueda responder tu hijo o hija. Permitirá averiguar si se trata de un engaño o es una petición real 6 Si se tiene la certeza de que se trata de una estafa, cortar toda comunicación y contactar con la Policía Nacional o la Guardia Civil. Si ya se ha pagado, también hay que reportar el caso al banco 7 Si se han compartido datos, como contraseñas de la aplicación del banco, reportar inmediatamente a la entidad para cambiar las credenciales

Todo empieza con un envío indiscriminado. Los estafadores emiten el primer mensaje que contiene el “hola, mamá/ papá, necesito un favor” a todos los números de teléfono de una base de datos que han recopilado o que han comprado en la web oscura, una zona oculta de internet no indexada por los buscadores convencionales a la que se accede a través de un navegador específico. Por una cuestión estadística, explica Jordi Sánchez, experto en fraude de CaixaBank, si se envía el mensaje a 500.000 personas, con que respondan 50 es más que probable que unas cuantas den por cierto el mensaje de ayuda.

Un trabajo de bots. Las víctimas no mantienen conversaciones con los estafadores sino con bots, programas informáticos diseñados para mantener conversaciones con personas simulando un diálogo humano. Los criminales solo intervienen si surge algún inconveniente en el diálogo.

OTROS CASOS DE ESTAFA DEL HIJO EN APUROS

Cada semana aparecen noticias con nuevas maneras de embaucar a ciudadanos con una estafa de este tipo: