Gana entradas para ‘Houdini, un musical mágico’

Últimas fechas para disfrutar de este espectáculo en el Teatro Calderón

Últimas fechas para disfrutar de 'Houdini, un musical mágico' en el Teatro Calderón de Madrid.

El musical que revive la increíble historia de Harry Houdini se despide de la capital madrileña el próximo 3 de mayo. Houdini, un musical mágico es el primer espectáculo que une un gran show de magia con un musical de gran formato.

¿Quieres vivir esta experiencia antes de su despedida? Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a este gran show musical de magia los días 25 y 26 de abril en el Teatro Calderón. ¡Participa en el concurso y escapa de la realidad!

Sobre el espectáculo

Basado en la historia real de Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, este musical es una experiencia nunca vista: más de 20 grandes ilusiones, algunas nunca realizadas en escena, incluyendo la impactante aparición de un elefante.

Dirigido por el director de El Fantasma de la Ópera, Houdini combina emoción, espectáculo, riesgo y una historia profundamente humana.