Miss Caffeina en los Encuentros EL PAÍS

La banda presentará su último disco y su gira actual en un evento exclusivo en el que tocará dos temas en directo

Miss Caffeína estará en los Encuentros EL PAÍS el próximo 20 de abril para presentar su disco 'Buenasuerte'.

¡Los integrantes de Miss Caffeina son los próximos invitados a los Encuentros EL PAÍS! La banda presentará su último disco Buenasuerte y su gira nacional en un evento exclusivo que tendrá lugar el lunes 20 de abril en los Teatros Luchana de Madrid.

El encuentro, en el que el grupo interpretará dos temas musicales en directo, será moderado por la periodista de la Cadena SER Laura Piñero. ¿Te gustaría asistir? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

Buenasuerte es el sexto álbum de Miss Caffeina, la banda formada por Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador) y Antonio Poza (bajo eléctrico). Este trabajo explora el duelo y la ruptura desde todos sus ángulos: la tristeza, la rabia, la ironía y la aceptación, todo ello bajo una producción marcada por la electrónica que, en contraste con melodías más clásicas, refuerza la intensidad y el impacto de cada tema.

Este año la banda regresa a los escenarios con su gira Buenasuerte Tour 2026, un recorrido por toda España en el que visitarán ciudades como Madrid, Valencia o Granada, entre otras. Consulta aquí todas las fechas de la gira.