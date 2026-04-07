Gana entradas para ‘Panorama desde el puente’

Protagonizada por José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés, entre otros, llega al Teatro Fernán Gómez a partir del 16 de abril Panorama desde el puente, de Arthur Miller, una tragedia que explora las tensiones emocionales y sociales en una comunidad ítaloamericana en Brooklyn (Nueva York) durante los años 50.

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Sinopsis

Eddie Carbonees un rudo estibador que vive con su esposa Beatrice y su sobrina Catherine en Brooklyn (Nueva York). La llegada a la casa de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, primos de Beatrice, desata tensiones en la familia, especialmente cuando Rodolfo comienza un romance con Catherine. Eddie, consumido por los celos y una obsesión desatada por su sobrina, toma decisiones que conducen a la tragedia.