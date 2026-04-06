Consigue tus entradas para ‘El efecto’ en el Teatro Marquina

Una obra divertida y conmovedora que explora la naturaleza de los sentimientos a través de grandes dilemas

Cartel promocional de 'El efecto', a partir del 15 de abril en el Teatro Marquina

El próximo miércoles 15 de abril se estrena El efecto, una obra de Lucy Prebble, (creadora de la serie Succesion) dirigida por Juan Carlos Ficher (Prima Facie) y protagonizada por Alicia Borrachero, Fran Perea, Itzan Escamilla y Elena Rivera.

¿Quieres disfrutar de este espectáculo? Participa en el concurso para conseguir una entrada doble para la función del domingo 19 de abril en el Teatro Marquina. ¡Además, tras la representación tendrá lugar un coloquio en el que participará el elenco al completo!

Sobre la función

Connie y Tristán, dos voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico, se ven arrastrados a un intenso vínculo emocional que pronto se vuelve inquietante. Desconocen si la conexión que sienten es auténtica o el resultado de una descarga de dopamina provocada por el antidepresivo que están probando. Mientras su relación se intensifica, su romance comienza a desatar alarmantes dilemas entre los médicos que supervisan el estudio.

Más información Domingo 19 de abril a las 17.30

Teatro Marquina: C. de Prim, 11, Madrid