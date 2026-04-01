Coffee Break con Javier Ruiz

El director de inversiones y cofundador de Horos Asset Management charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 14 de abril

DVD 1192. Madrid, 20/12/2023. Entrevista a Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM. (Foto: JUAN BARBOSA) JUAN BARBOSA

Javier Ruiz, director de inversiones y cofundador de Horos Asset Management, una gestora de fondos española que se ha especializado en seleccionar compañías infravaloradas por el mercado, es el invitado del próximo Coffee Break, que tendrá lugar el martes 14 de abril a las 10:00 a través de la plataforma Zoom. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre temas como la situación geopolítica, la gestión de las emociones a la hora de invertir y las joyas ocultas que quedan bajo el radar de las grandes firmas. Además, también se hablará de las oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización y sobre el buen momento de la Bolsa española.

El periodista de EL PAÍS Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Javier Ruiz. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Javier Ruiz, de 42 años, es un apasionado del estilo de inversión del mítico Warren Buffett. Antes de crear su propia gestora, trabajó en DWS, Credit Suiss y Metagestión.

Horos Asset Management gestiona más de 440 millones de euros y destaca por su enfoque en el análisis fundamental y la inversión a largo plazo.