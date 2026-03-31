‘Delirios de España’ en directo en Barcelona

Cartel promocional de 'Delirios de España'.

¡Disfruta en vivo de Delirios de España en Barcelona! El podcast presentado por Juan Sanguino y producido por Podium Podcast, indaga en la evolución de España durante las últimas décadas desde el prisma de la cultura popular.

Participa en el concurso y gana una entrada doble para asistir a este espectáculo el domingo 12 de abril a las 12.00 en el Teatro Apolo de Barcelona. ¿Te lo vas a perder?

Sobre la gira

La obra parte del episodio ocurrido el 1 de abril de 2005, cuando Chenoa bajó a atender a los reporteros al portal de su casa desmaquillada, en chándal y con los ojos hinchados, convirtiéndose en un meme viral años antes de que existieran las redes sociales. Este acontecimiento, en el que la cantante pasó de tener una imagen de mujer fría a despertar compasión y empatía, sirve como una fábula a través de la cual analizar el viaje sociocultural de España durante los últimos 20 años: de los prejuicios contra las mujeres contestatarias a principios de los 2000 a la revaluación de nuestro propio machismo a finales de los 2010.