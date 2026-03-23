Disfruta de ‘Lo que queda’ el nuevo espectáculo de Losdedae

Cartel promocional de 'Lo que queda'.

Los días 9, 10 y 11 de abril, la Sala Cuarta Pared acoge a Lo que queda un solo de danza que celebra los 30 años de trayectoria de LOSDEDAE, una de las compañías independientes más longevas y radicalmente honestas de la escena contemporánea española.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de ganar una de las 16 invitaciones dobles que hemos reservado y disfruta del espectáculo los días 9, 10 y 11 de abril. ¡Elige la fecha que prefieras y no te lo pierdas!

Sobre el espectáculo

Con Chevi Muraday en escena, la pieza es un recorrido físico, íntimo y poético por los ciclos de la creación, los obstáculos superados, las pérdidas asumidas y la luz que aún se defiende desde el cuerpo.

Inspirada en los cinco ciclos de la luna, la obra es una metáfora del tiempo, de la resiliencia artística y del renacer constante. Una celebración que no huye del cansancio ni de la duda, pero que sobre todo, se afirma con alegría, madurez y futuro.