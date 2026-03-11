Asista a un encuentro con los periodistas de EL PAÍS en México

Luis Pablo Beauregard, Elia Castillo y Ernesto Núñez próximos protagonistas del encuentro con suscriptores en Ciudad de México.

¿Quiere conversar sobre temas de actualidad con los periodistas de EL PAÍS en México? Por ser suscriptor, le ofrecemos la oportunidad de asistir al próximo encuentro con los periodistas de la edición americana de EL PAÍS, que tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 9.00 en la redacción de EL PAÍS en Ciudad de México.

Un evento exclusivo que contará con la participación de Luis Pablo Beauregard, jefe de la redacción de EL PAÍS México, Elia Castillo, periodista de EL PAÍS especializada en temas de política, y Ernesto Núñez, periodista de EL PAÍS especializado en política, elecciones y gobierno. Los ponentes conversarán sobre la Reforma Política en México: claves, tensiones y el nuevo equilibrio de poder. ¿Quiere asistir? ¡Participe para conseguir su plaza!