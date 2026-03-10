Coffee Break con David Cano

El socio de Afi Inversiones Globales charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 19 de marzo

Fotografía de David Cano.

David Cano, socio de la firma de asesoramiento financiero Afi y director general de su gestora de fondos de inversión, es el invitado del próximo Coffee Break, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 10:00 a través de la plataforma Zoom. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre temas como el impacto de la guerra de Irán en la economía y los mercados financieros españoles, la inteligencia artificial o las políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo.

El periodista de EL PAÍS Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a David Cano. ¡Participa para conseguir tu plaza!

David Cano es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Education y estudiante del Grado en Sociología por la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED).

El directivo combina un vasto conocimiento académico, que le ha llevado a escribir una docena de libros sobre economía, y una pasión por el devenir de los mercados financieros. Cano ha ocupado varios cargos como consejero en grupos empresariales y fundaciones.