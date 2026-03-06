‘Los chicos del coro’ regresan al Teatro La Latina

Consigue entradas para disfrutar de este musical que estará en Madrid por tiempo limitado

Cartel promocional 'Los chicos del coro'.

Los chicos del coro, el musical regresa a la capital madrileña durante 10 semanas y por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutarlo en el Teatro La Latina. Basado en el largometraje francés, este premiado musical reúne ternura y sensibilidad, pobreza y conflictos sociales, música y arte.

Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar de este espectáculo los días 19 y 21 de marzo. ¡Una experiencia única que no te puedes perder!

Sobre el musical

En la Francia de 1949, el profesor sustituto Clement Mathieu llega al internado “Fondo del estanque”, donde el director Rachin ha impuesto un régimen severo y riguroso sin lugar para la música. Mathieu, antiguo compositor sin suerte, se salta las normas para descubrir la belleza del mundo a unos jóvenes educados bajo la aspereza de la Segunda Guerra Mundial.

Los chicos del coro no es solo la adaptación de un filme que todos amamos. Es, al mismo tiempo, una apuesta por hablar de la necesidad de la música, del arte, para el crecimiento personal.

Más información Jueves 19 y sábado 21 de marzo a las 20:00.

Teatro La Latina: Pl. de la Cebada, 2, Centro, 28005, Madrid.