Josep Maria Pou encarna a Roald Dahl en ‘Gigante’

Cartel promocional de 'Gigante'.

El próximo viernes 20 de febrero se estrena en las tablas del Teatro Bellas Artes, Gigante, un espectáculo protagonizado por el actor catalán Josep Maria Pou y dirigido por Josep Maria Mestres. La función narra el debate moral en el que se vio inmerso el novelista británico tras la publicación de un artículo antisemita.

Sobre la función...

Verano de 1983. El famoso escritor inglés Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, que está a punto de ir a la imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse. A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.