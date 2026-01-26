‘Fabiolo Connection’ en el Nuevo Teatro Bellas Artes de Madrid
Consigue tus entradas y viaja hacia el futuro mas tecnofashion
Por ser lector de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar de Fabiolo Connection, un espectáculo protagonizado por Rafael Maza, los días 6 y 7 de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Conéctate y déjate orientar hacia el futuro mas tecnofashion, porque futuro y oriente siempre estuvieron próximos. ¿A qué estás esperando?
Sinopsis
Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de mil y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el misterio de los algoritmos, hackers que se hacen pasar por jeques y aquello que se esconde detrás de un mundo tecnológico que nos obliga a estar conectados a una doble realidad.
¿Estás harto de ser un “looser”? ¿Tiene sentido aspirar a ser “winner” o a lo sumo solo nos queda ser “loosers de colores” en el pozo de un big data? ¿A qué esperas entonces para hacer tu propia travesía por el desierto? Fabiolo te espera con su raqueta, sólo necesita tus pelotas (de tenis).