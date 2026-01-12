Descubre ‘Nike. Diseño en movimiento’ en Madrid

La exposición reúne las seis décadas de la historia de un icono

Una parte de la exposición de 'Nike. Diseño en movimiento'. Jorquera

La Fábrica presenta la primera gran exposición dedicada a la historia del diseño de Nike, tras su éxito en el Vitra Design Museum de Alemania. Entre las piezas expuestas figuran zapatillas y equipaciones originales de Rafa Nadal y Pau Gasol, junto a modelos legendarios como la gorra de Andre Agassi o los diseños creados para Serena Williams.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de la una visita guiada por toda la exposición el próximo jueves 22 de enero a las 18.30. Participa y consigue una entrada doble. ¿A qué esperas para ganar la tuya?

Sobre la exposición

La Fábrica organiza en Madrid la exposición NIKE. Diseño en movimiento, un recorrido por la evolución del diseño deportivo y el impacto cultural de una marca que redefinió la relación entre cuerpo, tecnología y creatividad. La exposición se abre con los orígenes de Nike en los años sesenta, cuando el entrenador Bill Bowerman. Entre las primeras piezas se encuentran las míticas Tiger Cortez y los prototipos de la Moon Shoe, elaboradas a mano en 1972.