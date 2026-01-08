¡Juntos al teatro!: nueva programación familiar de la Sala Cuarta Pared

Scrooge y los fantasma (18 de enero)

Libre adaptación de la novela de Charles Dickens, traída a nuestro tiempo y llevada a escena con una triple combinación entre actores, cine y muñecos.





Chatungla (25 de enero)

Un pequeño gran circo de animales construidos con desechos de chatarra y objetos abandonados, que se muestran en escena para deleitarnos con sus habilidades.





Azul como un trazo de mar (1 de febrero)

Una fábula contemporánea coreana, adaptada a teatro de actoral y de figuras planas, que cuenta la historia, hermosa y emocionante, de un caballo azul.





Toca, toca (8 de febrero)

Un espectáculo para primera infancia que invita a imaginar jugando con telas y prendas de vestir en el que L’Horta Teatre, compañía galardonada con el Premio Nacional 2023 de Artes Escénicas para Infancia y Juventud, parte del espacio escénico como dispositivo de juego para investigar la relación del cuerpo sobre las diferentes superficies.





Pezes (15 de febrero)

Un poema escénico de Ultramarinos de Lucas que zambulle a los más pequeños en el origen líquido al que pertenecemos desde antes de nacer.