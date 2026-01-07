Descubre ‘Avatar: The Experience’ en Espacio Delicias

Cartel promocional de 'Avatar: The experience'.

¡El impresionante mundo de Avatar: The Experience hace su debut europeo en Madrid! Embárcate en un viaje a través de asombrosos paisajes bioluminiscentes, conoce a los Na’vi y conecta con las maravillas de Pandora a través de una experiencia inmersiva.

Participa en nuestro concurso y consigue entradas triples para vivir esta experiencia los días 21 y 22 de enero en Espacio Delicias de Madrid. ¡Vive Pandora como nunca la habías imaginado!

Sobre la experiencia

Comienza tu recorrido en el Centro de Bienvenida de la Fundación de Investigación Pandora, antes de adentrarte en los espectaculares bosques bioluminiscentes, descubrir el majestuoso Árbol de los Espíritus y encontrarte cara a cara con los impresionantes banshees. En el Pabellón de Biotecnología RDA, ciencia e imaginación se fusionan para mostrarte cómo sería verte transformado con rasgos Na’vi. Con entornos icónicos, encuentros inolvidables y un poderoso mensaje sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza. No te pierdas esta experiencia inmersiva en Madrid.