‘No somos Estopa’: el nuevo espectáculo de David Fernández y Jose Corbacho

Cartel promocional de 'Nos somos Estopa'.

Los actores y cómicos, David Fernández y Jose Corbacho, presentan su nuevo espectáculo el próximo sábado 3 de enero en el Teatro Marquina hasta el 22 de febrero. Ahora, ambos se han juntado para echarse unas risas y sobre todo para que se las eche el público, escuchando las cantidad de anécdotas que han vivido en el mundo del espectáculo, juntos y por separado.

Sobre el espectáculo

Jose no recuerda cuanto hace que conoce a David; a David le sucede igual. Normal, ya tienen una edad y han vivido mucho. Ahora les vienen flashes de tiempos remotos que han compartido en la compañía de teatro La Cubana, en programas con Buenafuente y en muchos otros programas y lugares en los que han coincidido. Han decidido juntarse y reírse un rato y, especialmente, hacer reír al público. A lo largo del espectáculo ambos cómicos rememorarán todos los momentos vividos juntos y por separado desde que comenzaron sus andanzas en el mundo del espectáculo.