‘Los duelistas’ llega al Teatro Fernán Gómez

Una escena de 'Los Duelistas'. Fede.Caraduje

El pasado 11 de diciembre se estrenó en el Teatro Fernán Gómez, Los duelistas, una obra basada en el clásico de Joseph Conrad con una adaptación de Javier Sahuquillo. Ambientada en las guerras napoleónicas, el espectáculo muestra un mundo absurdo, insensato y descerebrado.

Sobre la función...

La novela está ambientada en las guerras napoleónicas, un momento terrible y fascinante. Pero más que una novela histórica, podemos calificarla como una novela antihistórica. Para Conrad, Napoleón se bate contra toda Europa más que por una razón lógica por una cuestión de puro orgullo. ¿Nos suena de algo en el momento actual que vivimos?

Conrad narra el enfrentamiento personal de dos húsares napoleónicos que están empeñados en matarse de forma absolutamente desquiciada y que se persiguen durante veinte años para lograr su objetivo, a pesar de que pertenecen al mismo ejército. Toda Europa acaba convertida en el escenario del drama personal de estos dos húsares y que se prolonga en el tiempo hasta Waterloo.