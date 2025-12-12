Gana entradas para ‘Rent’ en el Teatro Fernán Gómez

Consigue tus entradas y celebra el 30 aniversario de la obra musical de Jonathan Larson

¡Llega a Madrid el musical que cambió la historia de los musicales! Del 23 de diciembre al 25 de enero de 2026 el Teatro Fernán Gómez celebra el 30º aniversario de Rent, la obra musical de Jonathan Larson, ganadora del Premio Tony al Mejor Musical y del Premio Pulitze, que treinta años después sigue siendo un espejo de nuestras urgencias y contradicciones.

Por ser lector de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue una entrada doble para las funciones del 25, 26 o 27 de diciembre a las 20.00. ¿Te lo vas a perder?

Sobre el espectáculo

Rent, la obra musical de Jonathan Larson, cuenta la historia de un grupo de jóvenes artistas que alza la voz entre el ruido del mundo.

Inspirado en La Bohème de Puccini, el musical toma los cimientos de la tragedia romántica y los reubica en el Nueva York de los 90. Los protagonistas celebran la vida como un acto de resistencia: sobreviven al presente sin miedo, viviendo el ahora sin filtros y sin certezas; aferrados a la amistad, la música, la libertad de elegir quién se es y a quién se ama y de soñar un hogar más allá de cualquier muro.

En Rent, la vida se mide en amor.