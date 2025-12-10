¿Te gustaría descubrir el Museo Reina Sofía?

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conseguir una invitación doble para visitar el Museo Reina Sofía en la fecha que tú elijas. Las invitaciones son válidas hasta febrero de 2026 y te permitirán visitar la Colección (cuya pieza central es Guernica de Pablo Picasso) y sus exposiciones temporales. ¿A qué esperas para hacerte con las tuyas?

El Museo Reina Sofía abrió sus puertas en 1990 con la intención de reflejar la contemporaneidad artística española en relación con el contexto internacional. Sus fondos, compuestos por más de 23.000 obras realizadas entre finales del siglo XIX y la actualidad, cuentan con trabajos de artistas de la talla de Pablo Picasso, Joan Miró, Ángeles Santos, Salvador Dalí, Juan Gris o Maruja Mallo.

Actualmente, en el museo se pueden visitar las exposiciones temporales de Maruja Mallo, Máscara y compás, en la que traslada a sus obras la fascinación por la belleza y diversidad que encuentra en su país de exilio, Argentina y de Juan Uslé, Ese barco en la montaña, una exposición antológica que ahonda en los más de cuarenta años de trayectoria del pintor. Además, próximamente también podrás visitar Bailad como si nadie os viera de Oliver Laxe a partir del miércoles 17 de diciembre.