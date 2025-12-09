‘La Bella Durmiente y el Bosque Escondido’ despiertan en el Teatro La Latina

Cartel promocional de 'La Bella Durmiente y el bosque encendido'.

El próximo 23 de diciembre se estrena en el Teatro La Latina, La Bella Durmiente y el Bosque Escondido, una encantadora y divertida adaptación musical del clásico cuento de Charles Perrault. El espectáculo ofrece una experiencia llena de aventuras donde 13 personajes cobran vida en el escenario. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada cuádruple los días 23 y 29 de diciembre. ¿Te lo vas a perder?

Sobre la función

La historia nos presenta a Aurora, la joven heredera de un reino feliz, a quien Maléfica lanza una maldición. Para protegerla, las hadas deciden ocultarla en el bosque, rodeada de sus amigos los animales. Sin embargo, los planes no resultan como esperaban, y Aurora cae en un sueño eterno. En un acto de valentía y amistad, las hadas y los animales del bosque se unen en una misión para encontrar a un caballero capaz de despertar a la princesa.

Con humor, diversión y una producción visual impactante, La Bella Durmiente y el Bosque Escondido promete sumergir al público en un mundo de fantasía donde grandes y pequeños disfrutarán de principio a fin.