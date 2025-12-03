Vive ‘Les saisons’ en Centro Danza Matadero

Cartel promocional de la compañía Malandain Ballet Biarritz.

Centro Danza Matadero acoge este mes a una de las compañías francesas de danza más aplaudidas de Europa, Malandain Ballet Biarritz. Les saisons es un espectáculo de ballet neoclásico que combina la música de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, con la de Las cuatro estaciones del año, de su contemporáneo Giovanni Antonio Guido.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar del espectáculo los días 17 y 18 de diciembre. ¿Te lo vas a perder?

Sobre el espectáculo

Les saisons fusiona en una misma pieza Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, y Las cuatro estaciones del año del compositor Giovanni Antonio Guido. En un decorado de pétalos negros 22 intérpretes dirigirán todo un conjunto fúnebre de la claridad y el espíritu. Bajo la dirección de Thierry Malandain, las creaciones de esta compañía reúnen cada año a más de 100.000 espectadores.