‘Jardín secreto’: un espectáculo de danza en la Sala Cuarta Pared

Consigue una entrada triple y disfruta de la danza con música en directo para primera infancia

Zigzag Danza presenta Jardín secreto, un espectáculo de danza con música en directo que representa un alegato a la observación tranquila de las pequeñas cosas. La compañía de danza muestra un espacio habitado y en constante transformación a través del movimiento y la luz, una alegoría de la naturaleza donde los pequeños movimientos y las pequeñas cosas generan grandes cambios que suponen el fluir del desarrollo de la vida. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada triple y disfruta en familia de la función el domingo 7 de diciembre en la Sala Cuarta Pared de Madrid. ¡No te lo pierdas!

Sinopsis

En nuestro Jardín fluye el infinito ciclo de la vida, estimulando los sentidos de los más pequeños ante los que se despliega un universo visual y sonoro que se transforma de forma constante. Dejaremos nuestra huella en ese universo, dejaremos nuestra huella en nuestro Jardín.

Un poético trabajo de movimiento estático y de quietud dinámica, porque todo está parado y nada se detiene.