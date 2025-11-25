Gana entradas para el Circo Raluy Legacy en Valencia

Consigue una entrada triple y disfruta del circo más premiado de España

El Circo Raluy Legacy llega a Valencia con su aclamado espectáculo 'CYBORG'.

A partir del 5 de diciembre, uno de los circos más prestigiosos y premiados de Europa, el Circo Raluy Legacy, presentará en Valencia su última producción CYBORG, un show brillante, rotundo e innovador con números de alto riesgo, carromatos históricos y un vestuario impactante.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa y consigue una entrada triple para disfrutar del espectáculo el próximo sábado 6 de diciembre a las 19.30 en en Valencia. ¡No te lo pierdas!

Con más de cien años de trayectoria y seis generaciones dedicadas al mundo circense, el Circo Raluy Legacy es uno de los pocos circos museo que existen en Europa y el único dirigido por dos mujeres.

Su propuesta artística combina la tradición más genuina del circo clásico con una puesta en escena contemporánea y vanguardista, transportando al público a la época dorada del circo gracias a su colección de carromatos en perfecto estado de restauración de principios del siglo XX, que también podrán visitarse durante su estancia en Valencia.