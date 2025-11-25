Disfruta de Slava’s Snow Show estas Fiestas

Participa y consigue una entrada doble para el espectáculo más exitoso de la historia

Una foto del espectáculo 'Slava's Snow Show'. Anastasia Rufin

Slava’s Snow Show llega a España el próximo 10 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026. El espectáculo creado por Slava Polunin, el clown de mayor prestigio en activo y responsable de los números de Alegría del Cirque du Soleil, es una puerta abierta para reconectar con el niño que todos llevamos dentro y abandonar la realidad durante un rato para sumergirse en un mundo de sueños, colores y un sin fin de emociones.

Participa en el concurso y consigue entradas para asistir al espectáculo, que tendrán lugar en A Coruña, Gijón, Bilbao y San Lorenzo del Escorial. ¡Elige tu ciudad y prepárate para vivir una experiencia única!

Sobre el espectáculo

Con un estilo artístico muy cercano a personajes como Chaplin o Marceau, Slava Polunin ha creado un espectáculo difícil de clasificar; un “caos organizado” que nace de la más pura libertad escénica.

En Slava’s Snow Show cada función es única y diferente. Con la nieve como protagonista, este clásico atemporales una auténtica catarsis que invita al espectador a desconectar, celebrarla vida y entrar en un estado de ‘feliz estupidez’.