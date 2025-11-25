Descubre la muestra de Juan Uslé en el Museo Reina Sofía

A través de una visita guiada privada que tendrá lugar el 5 de diciembre

Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conocer la obra de Juan Uslé a través de una visita guiada exclusiva por la muestra Ese barco en la montaña. Una exposición antológica que ahonda en los más de cuarenta años de trayectoria del pintor.

Participa en nuestro concurso y consigue una invitación doble para disfrutar de esta experiencia, que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a puerta cerrada en el Museo Reina Sofía.

Sobre la exposición

Juan Uslé es de los artistas españoles con mayor proyección internacional. Esta exposición sondea el carácter permeable y extendido en el tiempo que el artista ha dado históricamente a sus familias de obras. La muestra se plantea desde la configuración de un relato no cronológico con un sutil acercamiento a los vínculos que su pintura establece con otros medios.

Por ello, más allá del medio desde el cual cobran forma, la importancia de las imágenes y los relatos en la pintura de Uslé no radica en la influencia que los unos hayan ejercido sobre la otra, sino en el vínculo subconsciente que su obra establece con el mundo visible y con la posibilidad de imaginar otros escenarios, donde el lenguaje de la abstracción se vincula con la representación de imágenes pensadas, imaginadas, vistas o soñadas.