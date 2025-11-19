Disfruta de ‘Aromas de Soledad’ en el Teatro Fernán Gómez

Consigue tus entradas para ver esta obra los días 30 de noviembre y 2 de diciembre

Cartel promocional 'Aromas de soledad'

Llega al Teatro Fernán Gómez Aromas de soledad, una obra dirigida por Ana Contreras y protagonizada por Jesús Noguero, Carmen del Valle y Nacho Vera. La función, cuya dramaturgia corre a cargo de Raúl Losánez a partir de la obra poética de José Mª Gabriel y Galán, reflexiona sobre la pérdida del mundo rural, la despoblación y el modo en que el materialismo contemporáneo ha desplazado los vínculos esenciales con la naturaleza.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para disfrutar de Aromas de soledad los días 30 de noviembre y 2 de diciembre. ¡Elige la función a la que quieres asistir y participa en el concurso!

Sinopsis

A través de un lenguaje escénico que combina palabra, música y emoción, el montaje ofrece una lírica reflexión, sin recetas ni moralejas, sobre la memoria, el desarraigo y la búsqueda de sentido en una sociedad que confunde materialismo con progreso.

Aromas de soledad es una llamada de atención al hombre contemporáneo, que sigue maltratando de manera imprudente el entorno natural que permite su existencia, y al mismo tiempo un homenaje a quienes vivieron en armonía con la tierra y supieron escucharla.