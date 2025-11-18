Disfruta de la nueva programación familiar de la Sala Cuarta Pared

Mímesis (30 de noviembre)

En este espectáculo el público se sitúa 360 grados alrededor de la acción, en un lugar donde cada familia es acompañada individualmente por los intérpretes a modo de invitación al rito.





Jardín secreto (7 de diciembre)

Jardín secreto es un espectáculo de danza con música en directo para primera infancia. Se trata de un alegato a la observación tranquila de las pequeñas cosas. Una pieza que fluye en el infinitito ciclo de la vida, estimulando los sentidos de los más pequeños, ante los que se despliega un universo visual y sonoro que se transforma de forma constante.





La fábrica de las maravillas (14 de diciembre)

La función se adentra en un contexto meramente fantástico para contar la historia de algunos seres mitológicos que aparecen en la Literatura Universal para rescatar a unos seres que recogen sabiduría, grandes valores y sentido del humor.