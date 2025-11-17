Pack de dos noches en el Monasterio de Boltaña

Disfruta de la magia de este Hotel & Spa 5* a los pies del Parque Nacional de Ordesa

Fotografía del exterior del Monasterio de Boltaña, el hotel & spa 5* a los pies del Parque Nacional de Ordesa.

¿Pensando en hacer alguna escapada en pareja? ¡Tenemos el plan perfecto para ti! Ubicado en el corazón del Pirineo Aragonés, a los pies del Parque Nacional de Ordesa, descubre la magia del Hotel & SPA Monasterio de Boltaña 5* monumento y vive una experiencia inolvidable y sobrecogedora: lujo, tranquilidad y sofisticación sin perder la esencia e historia del Monasterio del siglo XVII.

Por ser suscriptor Premium, consigue un pack de dos noches para 2 personas que incluye: alojamiento, desayuno, 1 circuito de SPA de 1h y 2 fortfaits de un día para que también disfrutes de sus actividades. Además, tendrás la opción garantizada de upgrade a la villa si lo deseas. ¿A qué estás esperando para participar?

MÁS INFORMACIÓN Tienes 6 meses para canjear el bono, excluyendo fechas concretas como navidad, fin de año, semana santa, etc. Hotel & Spa Monasterio de Boltaña: C. Latorrecilla, 2, 22340 Boltaña, Huesca