Descubre la muestra de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía

A través de una visita guiada privada que tendrá lugar el 26 de noviembre

Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conocer la obra de Maruja Mallo a través de una visita guiada exclusiva por la muestra Máscara y compás. Una exposición retrospectiva organizada de manera cronológica que toma como referencia sus series de pinturas, las cuales, junto con sus dibujos y su archivo, trazan toda su carrera.

Participa en nuestro concurso y consigue una invitación doble para disfrutar de esta experiencia, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre a puerta cerrada en el Museo Reina Sofía.

Sobre la exposición...

Maruja Mallo fue una de las grandes artistas del siglo XX español y una de las principales figuras de la generación del 27, de la que formaron parte Rafael Alberti, Salvador Dalí, Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Buñuel y Rosa Chacel, entre otros.

Esta muestra retrospectiva es un repaso por toda su carrera: desde el realismo mágico y las composiciones de carácter surrealista de sus primeros años hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras. Así, sus escenarios se desplazan desde los barrios populares de Madrid a las tierras del extrarradio, ahondando en la relación del hombre con la naturaleza y situando esa relación en una dimensión superior. Pasando, como ella decía, de la geografía a la cosmografía.