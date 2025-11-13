Flamenco Real con Salomé Ramirez y Miguel Ángel Heredia

Un espectáculo flamenco que tendrá lugar en el Salón de Baile del Teatro Real

Salomé Ramirez y Miguel Ángel Heredia protagonizan 'Flamenco Real' en el Teatro Real de Madrid.

Flamenco Real, coproducción del Teatro Real con SO-LA-NA Entertainment, trae a su escenario del Salón de Baile a artistas que llegan avalados por instituciones emblemáticas del flamenco. Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conseguir una invitación doble para el próximo espectáculo flamenco protagonizado por Salomé Ramírez y Miguel Ángel Heredia un paralelismo íntimo entre el arte flamenco y los misterios de la crianza del vino. ¿Quieres disfrutar de estos artistas sobre el escenario? Participa y no te lo pierdas el próximo 19 de noviembre a las 20.00 en el Teatro Real.

Sobre el espectáculo

Como el vino que le da nombre, Palo cortado no se fabrica, simplemente ocurre. Inspirado en esta joya de la vinicultura, en este espectáculo, la bailaora jerezana traza un paralelismo íntimo entre el arte flamenco y los misterios de la crianza. Ambos testigos de la historia y protagonistas de una cultura viva, rica y cambiante.

Elenco Salomé Ramírez - Baile Miguel Ángel Heredia - Cante Manu Soto - Cante Antonio González - Guitarra