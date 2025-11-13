Flamenco Real con Salomé Ramirez y Miguel Ángel Heredia
Un espectáculo flamenco que tendrá lugar en el Salón de Baile del Teatro Real
Flamenco Real, coproducción del Teatro Real con SO-LA-NA Entertainment, trae a su escenario del Salón de Baile a artistas que llegan avalados por instituciones emblemáticas del flamenco. Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conseguir una invitación doble para el próximo espectáculo flamenco protagonizado por Salomé Ramírez y Miguel Ángel Heredia un paralelismo íntimo entre el arte flamenco y los misterios de la crianza del vino. ¿Quieres disfrutar de estos artistas sobre el escenario? Participa y no te lo pierdas el próximo 19 de noviembre a las 20.00 en el Teatro Real.
Sobre el espectáculo
Como el vino que le da nombre, Palo cortado no se fabrica, simplemente ocurre. Inspirado en esta joya de la vinicultura, en este espectáculo, la bailaora jerezana traza un paralelismo íntimo entre el arte flamenco y los misterios de la crianza. Ambos testigos de la historia y protagonistas de una cultura viva, rica y cambiante.
Elenco
Salomé Ramírez - Baile
Miguel Ángel Heredia - Cante
Manu Soto - Cante
Antonio González - Guitarra