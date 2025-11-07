‘Camino largo de vuelta a casa’ en el Teatro Infanta Isabel

Una obra que regresa a Madrid con dos únicas funciones el 22 y 23 de noviembre

Sobre la función...

Demasiadas veces los lazos de parentesco son realmente nudos corredizos; ¿es posible romper la dinámica? ¿Abrirte a tus seres queridos? ¿Ver en la mano extendida un gesto de amor y no la bofetada que viene?

En esta obra, Filomena, Begoña y Luisa van a buscar ese lugar en el que poder ser y para ello van a tener que comunicarse, encontrarse, romper los muros que la estructura familiar les ha impuesto; entre nuestras tres heroínas, secretos saldrán a la luz, viejas heridas sangrarán de nuevo y disparos resonarán a través de las décadas hiriendo al presente en una comedia negra sentidiña en la que puede que la luz al final del túnel no sea un tren, sino un lugar que se sienta como propio. El Camino largo de vuelta a casa puede terminar en un Hogar de verdad, donde hallar la paz.