Disfruta de ‘SPIRA’ en la Sala Cuarta Pared

Una creación escénica que se adentra en el mito, la transformación y el umbral entre lo humano y lo sagrado

Cartel promocional 'SPIRA'

SPIRA es un espectáculo de danza inmersivo, donde la interpretación y la plástica resultan de lo más impactante para el público. La representación es un viaje poético hacia lo desconocido, una danza entre el fin y el origen.

Sobre el espectáculo...

SPIRA es el tercer espectáculo del ciclo de danza de la Sala Cuarta Pared, MoverMadrid, donde la transformación es hermosa, emana vida y solo el movimiento constante nos mantiene conectados al ciclo eterno de la vida.

Una geología de un mito, una morfogénesis escénica donde una deidad ofídica, símbolo de advertencia y renacimiento, emerge en escena como figura central de un rito que invita a mirar la propia sombra. Inspirada en arquetipos como el Ouroboros o Melusina, la obra despliega un paisaje físico y visual donde los cuerpos se transforman, cuestionando la identidad y la posibilidad de un nuevo ciclo.