Disfruta de la nueva exposición de Fundación MAPFRE en Barcelona

Dedicada a su trabajo a tiempo completo la fotógrafa Helen Levitt (Nueva York, 1913-2009) no comenzó a obtener reconocimiento público hasta contar con una edad ya avanzada. A pesar de haber estado siempre asociada a la “fotografía de calle”, Helen Levitt hizo incursiones en el cine, visitó otros países, como México, y abordó también la fotografía a color.

Sus imágenes, casi siempre ambiguas y misteriosas, se distinguen también por su espontaneidad, simpatía y sensibilidad. Helen Levitt fue una de las primeras mujeres en abrirse camino en el mundo de la fotografía. Siempre evitó construir una narrativa explícita en su trabajo, y prefería no hablar sobre sus imágenes. Esta decisión, lejos de restar valor, es una de las claves que hacen su obra tan interesante. Sus fotografías logran conectar con el espectador gracias a las emociones universales que transmiten.

Esta exposición recoge su obra en un amplio periodo de tiempo. Desde el inicio de su obra en 1937, cuando era profesora de arte en una escuela pública de East Harlem. Pasando por su periodo en Ciudad de México al principio de los años cuarenta, hasta la llegada del color en la fotografía en la década de los ochenta.