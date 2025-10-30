Descubre la nueva exposición de Fundación MAPFRE en Madrid

Banner exposición Raimundo de Madrazo.

Raimundo de Madrazo perteneció a la tercera generación de una de las familias más significativas de la pintura española del siglo XIX.

La exposición se despliega a lo largo de ocho secciones que recorren de forma cronológica y temática de su trayectoria artística. Con más de cien obras, presenta, además, diversas pinturas inéditas que han sido encontradas en el desarrollo de la investigación para la preparación de la muestra. Afincado en París desde 1862, Raimundo de Madrazo se alejó de los géneros decimonónicos por excelencia, tales como la mitología y la pintura de historia, y rompió con la tradición que dictaba seguir los pasos de la carrera artística oficial para participar en los mecanismos del mercado del arte establecido.