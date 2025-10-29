Disfruta de ‘Solarpunk’ en la Sala Cuarta Pared

Cartel promocional 'Temporada Verde'

No podemos llevar los incendios al escenario, pero sí inundarlo de personajes y escenas que reflejan los grandes conflictos alrededor del cambio climático. Sin embargo, la Sala Cuarta Pared traducirá estas problemáticas en tres grandes montajes. El primero de ellos , Solarpunk , una función que plantea qué pasaría si la luz del sol deja de ser un bien común y pasara a estar privatizada.

Sobre la obra

Solarpunk, es el primer espectáculo del trío de montajes que componen la Temporada Verde de la Sala Cuarta Pared. En un mundo demasiado parecido al nuestro, un grupo de personajes se enfrentarán a la mercantilización de lo más esencial: la energía, la verdad y hasta la esperanza.

El presidente de la energética Ibersolar, un teleoperador que va en pañales al trabajo, una youtuber que nos anima a cocinar en la oficina y que está a punto de convertirse en una heroína ecoterrorista… Estos son algunos de los personajes de Solarpunk, un cuento para niños sobre el origen del capitalismo.