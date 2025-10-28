Descubre el Museo Oculto del Reina Sofía

Participa y disfruta de una visita guiada exclusiva a través de las obras de Picasso y Ángeles Santos

Muchos visitantes disfrutarán del Museo Reina Sofía, pero tú, por ser suscriptor Premium, podrás conocer su ‘Museo oculto’, en una visita que tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre. Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar de este recorrido único, en el que conocerás a fondo dos obras de la colección del museo: Guernica, de Pablo Picasso y Un mundo, de Ángeles Santos.

En esta visita, un guía especializado en la restauración y conservación de Bienes Culturales analizará estas pinturas y podrás saber más sobre los estudios técnicos y de documentación, el análisis de materiales y la determinación de criterios a seguir en el proceso de conservación.

Reflejo fiel de una época y de unas luctuosas y dramáticas circunstancias, el lienzo Guernica nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París, de 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la obra fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra.

En Un mundo, Santos crea una obra sorprendente, original y moderna construida a partir de referencias obtenidas tanto de su entorno inmediato como de revistas y publicaciones de vanguardia.