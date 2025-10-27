Gana entradas para el próximo concierto de Ibermúsica

Andrés Orozco- Estrada

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. El próximo jueves 6 de noviembre será el turno de la Orchestra della Rai Torino, una formación con sede en Turín. La agrupación, dirigida por Andrés Orozco- Estrada, interpretará cuatro obras de los compositores Ravel, Respighi, Walton y Bartók.

¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble para disfrutarlo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid!

Sobre el concierto

Influencias, homenajes y danzas se dan la mano en esta propuesta. Walton, escribió el primer gran concierto para viola de la historia, que fue decisivo para que Bartók se animase a componer el suyo. Por su parte, Ravel planeaba un tributo a Johann Strauss II, al que titularía Wien. Sin embargo, las circunstancias de la Primera Guerra Mundial provocaron que el compositor no volviera sobre el proyecto hasta 1919, cuando cambió el contenido y el título de la pieza, La Valse. En ese mismo año, los Ballets Rusos estarían representando La juguetería fantástica de Respighi.

Estas cuatro obras estarán interpretadas por la Orchestra della Rai Torino, bajo la batuta de Andrés Orozco- Estrada y acompañadas a la viola por Antoine Tamestit, uno de los músicos contemporáneos actuales más reconocidos.