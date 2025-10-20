Anabel Alonso protagoniza ‘La mujer rota’ en el Teatro Infanta Isabel

Un monólogo basado en la aclamada obra de la autora francesa de Simone de Beauvoir

el próximo sábado 1 de noviembre a las 19:00 en el Teatro Infanta Isabel.

Sinopsis

En la noche de fin de año, Murielle está sola en su casa. Los ruidos de la calle y los gritos de sus vecinos celebrando le impiden conciliar el sueño. En esa vigilia, los recuerdos vuelven a la cabeza de Murielle en un presente desolador y un futuro aún menos prometedor. Lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte.

Su verdadera tragedia, que también es comedia, ha hecho trizas su autoestima como mujer, esposa, madre e hija.