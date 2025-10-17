Disfruta de ‘Noche de muertos y brujas’ en el Círculo de Bellas Artes

Participa y consigue una de las seis entradas para esta velada de miedo

Cartel promocional de 'Noche de Muertos y Brujas'

Por ser suscriptor de EL PAÍS, disfruta de una velada única el viernes 31 de octubre y celebra la Noche de muertos y brujas en el Círculo de Bellas Artes, una fiesta que hará bailar a los vivos y a los muertos desde las 10:30 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Una de las casas más representativas de la cultura en Madrid abrirá sus puertas a vivos y muertos para celebrar una velada de miedo. Noche de muertos y brujas es una fiesta por todo lo alto que pretende homenajear la cultura mexicana, la presencia de brujas, bestias demonios y demás seres esotéricos.

La música estará a cargo de varios DJ’s que harán mover el esqueleto a los asistentes que transiten por la Sala de las Columnas o por el Salón de Baile. Electrónica, música popular mexicana, ritmos tropicales, cumbia, rock, mambo o música urbana de origen latino pondrán la banda sonora a una noche muy especial ¡No te lo pierdas!