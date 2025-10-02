Disfruta de ‘Borde(r)’ en la Sala Cuarta Pared

Imagen promocional de 'Borde(r)', la segunda entrega de la 'Trilogía de la Incertidumbre' en la Sala Cuarta Pared.

La Cía del Sr Smith estrena Borde(r), una comedia en la que seis personajes se encuentran en medio del caos en una Oficina de Atención al Ciudadano. Por ser lector de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue una entrada doble para el 16 de octubre a las 20.30 en la Sala Cuarta Pared de Madrid.

Sobre el espectáculo

Borde (r) es la segunda entrega de la Trilogía de la Incertidumbre, tres comedias autónomas e independientes que abordan la dificultad de habitar este mundo lleno de incertidumbres desde diferentes perspectivas.

En esta segunda entrega se parte del elemento externo, un mundo donde factores incontrolables, ajenos a nosotros, repercuten directamente sobre nuestro bienestar, generando una sensación de hartazgo, de ansiedad e implosión interna difícil de gestionar. Como consecuencia nos vemos abocados a un estado de frustración, de incapacidad y de violencia sin control.

El espectáculo presenta seis personajes, desconocidos, peleándose en una Oficina de Atención al Ciudadano y siendo incapaces de desentrañar cuáles son las razones que les ha conducido a esa situación.

En medio del caos, iremos descubriendo la historia de cada personaje y qué les ha empujado a ese escenario sin sentido.