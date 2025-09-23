‘The Lovers’ en Madrid y Barcelona

Roma Calderón, la reina del cabaret, en 'The Lovers'.

Prepárate para una noche de cabaret sin filtros, humor descarado y mucha pluma bien puesta. Después de arrasar en México, Francia y Estados Unidos, vuelve a España The Lovers, el espectáculo de Roma Calderón con el que se lanza al escenario con su show más íntimo y gamberro. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble para la función del 3 de octubre en Madrid y el 31 de octubre en Barcelona. ¡Tú eliges la ciudad!

Sobre el espectáculo...

Con una estética Pin Up y alma kinky, Roma Calderón mezcla el glamour con lo kitsch, y nos regala un viaje musical en vivo , números delirantes y un humor canalla y provocador que te hará reír, suspirar y decir: “esto también me pasó a mí”.

Un One-Woman-Show que muestra una montaña rusa de amores, líos, flechazos, fracasos y esas técnicas de seducción que no siempre funcionan...o tal vez sí. The Lovers no es solo un show: es un grito de guerra para vivir sin vergüenza, amar sin etiquetas y reírse de todo. ¡Incluso de uno mismo!